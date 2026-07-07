El Papa almorzará este sábado con 200 personas en situación de vulnerabilidad

El Papa León XIV. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV almorzará este sábado 11 de julio con 200 personas en situación de vulnerabilidad social de la Diócesis de Roma, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

La comida tendrá lugar en Borgo Laudato Si', en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, la residencia de verano de los Papas, donde el Pontífice descansará durante el mes de julio.

El programa incluye una celebración eucarística con la Liturgia de la Custodia de la Creación, una sesión de bienvenida y refrigerio, una visita guiada a Borgo Laudato Si' y un almuerzo compartido con el Papa León XIV.

La iniciativa se basa en la experiencia del 17 de agosto de 2025, cuando el Papa almorzó con personas en situación de pobreza en la diócesis de Albano. A partir de entonces, nació un evento anual promovido por el Centro de Formación Avanzada Laudato si', que supervisa el desarrollo del proyecto Borgo Laudato si'.

Cada año, se invitará a una diócesis a participar con personas en situación de pobreza, refugiados, migrantes y otros grupos socialmente vulnerables, ofreciéndoles la oportunidad de conocer al Papa. El evento de este año es fruto de la colaboración entre el Centro de Formación Avanzada Laudato si', el Dicasterio al Servicio de la Caridad y la Diócesis de Roma.

"Tras Lampedusa, este día representa una nueva etapa en el camino del Papa León XIV hacia las periferias sociales de nuestro tiempo. En Borgo Laudato si', el Santo Padre se encuentra con personas vulnerables, reafirmando que la Iglesia está llamada a habitar en lugares donde la dignidad humana exige escucha, cercanía y esperanza", ha explicado el director general del Centro de Estudios Avanzados Laudato si', el cardenal Fabio Baggio.

Además, el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, Luis Marín de San Martín, ha destacado que "la elección del Santo Padre confirma que la caridad consiste en cercanía, encuentro y compartir".

"El encuentro con el Santo Padre vuelve a centrar la atención en aquellos que con demasiada frecuencia permanecen al margen y llama a toda la comunidad cristiana a la responsabilidad de acogerlos", ha añadido el vicario general del Papa para la Diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina.