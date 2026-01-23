El Papa anima a los jóvenes a defender la vida "en todas sus etapas" en diálogo con los responsables políticos

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha expresado su apoyo a los participantes de la Marcha por la Vida que tendrá lugar este sábado 23 de enero, en Washington D.C., "elocuente testimonio público", y ha animado a los jóvenes a defender la vida "en todas sus etapas" ante los responsables políticos.

"Los animo, especialmente a los jóvenes, a seguir trabajando para garantizar que la vida se respete en todas sus etapas, mediante esfuerzos adecuados en todos los niveles de la sociedad, incluido el diálogo con los responsables civiles y políticos".

Además, los invita a marchar "en favor de los niños no nacidos". "Al defenderlos, sepan que cumplen el mandato del Señor de servirle en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas", ha subrayado.

La 53 edición de la Marcha por la Vida de Washington se celebrará bajo el lema 'La vida es un regalo'. Esta marcha hacia el Capitolio se realiza desde 1974, coincidiendo con el aniversario de la sentencia Roe v. Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos, que introdujo el derecho federal al aborto, posteriormente derogado por el mismo organismo el 24 de junio de 2022 con la sentencia Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.