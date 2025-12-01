El Papa asegura en Líbano que "la unidad, la reconciliación y la paz siempre son posibles"

El Papa en un encuentro ecuménico en Beirut. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

El Papa León XIV ha asegurado este luens que "la unidad, la reconciliación y la paz siempre son posibles", durante un encuentro ecuménico e interreligioso en Beirut (Líbano).

"En una época en la que la coexistencia puede parecer un sueño lejano, el pueblo libanés, a pesar de profesar diferentes religiones, es un ejemplo contundente: el miedo, la desconfianza y los prejuicios no tienen la última palabra, mientras que la unidad, la reconciliación y la paz siempre son posibles", ha afirmado el Pontífice.

Durante su discurso, León XIV ha señalado que durante muchos años, y especialmente en los últimos tiempos, la mirada del mundo se ha fijado en Oriente Medio, cuna de las religiones abrahámicas, observando "el arduo camino y la incansable búsqueda del preciado don de la paz".

"La humanidad a veces ve Oriente Medio con temor y desaliento, ante conflictos tan complejos y prolongados. Sin embargo, en medio de estas luchas, podemos hallar esperanza y aliento al centrarnos en lo que nos une: nuestra humanidad común y nuestra fe en un Dios de amor y misericordia", ha enfatizado.

En el encuentro ecuménico, que ha reunido en la Plaza de los Mártires, en Beirut, a los líderes de las diversas Iglesias cristianas y de otras religiones, el Papa también ha recordado a su predecesor Benedicto XVI cuando enfatizaba que el diálogo entre religiones no obedece a consideraciones de orden político o social, sino a "profundas verdades teológicas arraigadas en la fe".

"Que en esta amada tierra, cada repique de campana, cada adhan, cada llamada a la oración se armonice en un único y grandioso himno, no sólo para glorificar al misericordioso Creador del cielo y de la tierra, sino también para elevar una sincera oración por el don divino de la paz", ha deseado.

Este lunes, León XIV también ha acudido como peregrino al monasterio de Annaya para rezar sobre la tumba del monje San Charbel. "Mis predecesores lo habrían deseado tanto", ha subrayado, al tiempo que ha pedido paz para el mundo.

"Hoy queremos confiar a la intercesión de San Charbel las necesidades de la Iglesia, del Líbano y del mundo. Para la Iglesia pedimos comunión, unidad. Y para el mundo pedimos paz. En especial la imploramos para el Líbano y para todo Oriente Próximo. Pero sabemos bien --y los santos nos lo recuerdan-- que no hay paz sin conversión de los corazones", ha pedido.