El Papa cambia la norma para permitir que una mujer sea gobernadora del Vaticano y consolida en el cargo a Petrini

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha cambiado la normativa sobre la presidencia de la Comisión para la Ciudad del Vaticano mediante un Motu Proprio, para permitir legalmente que una mujer sea gobernadora del Vaticano, permitiendo así que la religiosa Raffaella Petrini, que fue nombrada por el Papa Francisco para este cargo, siga en su puesto.

En concreto, el Pontífice ha derogado el artículo de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, que permitía únicamente a los cardenales ocupar la presidencia de la Comisión. El Pontífice consolida así un cambio deseado por el Papa Francisco y resuelve un problema surgido a raíz de las crecientes y apremiantes necesidades de gobernanza, según señala el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Así, a partir de ahora, no solo los cardenales, sino también otros miembros, incluidos laicos y laicas, pueden ocupar la presidencia de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Desde el 1 de marzo de 2025, por orden del Papa Francisco, la religiosa Sor Raffaella Petrini fue nombrada presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Gobernación. Es la primera mujer en desempeñar este doble cargo, que abarca funciones legislativas y administrativas en el Estado de la Ciudad del Vaticano.