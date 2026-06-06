Cientos de fieles dan la bienvenida a León XIV: "Papa León, te queremos un montón"

Cuentos de fieles se congregan en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para dar la bienvenida al Papa León XIV en la recepción oficial. En Madrid a 6 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de fieles procedentes de distintos puntos de España, así como de otras partes del mundo, se han congregado este sábado 6 de junio en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para dar la bienvenida al Papa León XIV en la recepción oficial, uno de los actos con los que comienza su viaje a España. "Su visita es una inyección de fe", han asegurado, entre gritos de "Papa León, te queremos un montón" y "¡Viva el Papa!".

A su llegada sobre las 11.50 horas al Palacio Real, escoltado por la Caballería de la Guardia Real, el Papa ha saludado a los fieles desde el coche que le han aplaudido y dedicado varios cánticos. El Papa ha sacado el brazo para saludar por la ventanilla del vehículo en el que ha viajado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez, mientras que los ciudadanos congregados en los aledaños del Palacio Real han roto en aplausos.

"Viva el Papa", "Papa León, te queremos un montón" o "Estás son las juventudes del Papa" han sido los gritos más repetidos mientras que el coche se aproximaba al Palacio Real. Los primeros peregrinos que se han acercado a los alrededores han llegado en torno a las 07.00 horas de este sábado. Algunos de los asistentes se han visto sorprendidos por la policía porque, como han declarado a Europa Press, desconocían que este sábado se fuese a celebrar la recepción oficial con los Reyes en el Palacio Real.

Es el caso de José Manuel, llegado desde Chipiona (Cádiz) junto a un grupo de 65 personas de la parroquia Nuestra Señora de la O. "Hemos venido andando y no sabíamos que la recepción iba a ser ahora. Le vamos a poder ver aunque sea de lejos", ha explicado con ilusión.

"Tengo ganas de verle. Todos los católicos tenemos ganas de verle", ha señalado, destacando la presencia mayoritaria de jóvenes en el grupo. Sobre el nuevo Pontífice, ha asegurado que los fieles reciben con la misma "confianza" a León XIV que a su predecesor. "Nosotros nos movemos en el espíritu. Los dos papas son fantásticos. Dios los elige y nosotros aceptamos", ha afirmado.

Entre los asistentes también estaba Rodrigo, madrileño de 25 años, que aguardaba desde las diez de la mañana frente al Palacio Real junto a su mujer y tres amigos. "Para los cristianos es muy emocionante recibir al Papa. Han pasado 15 años desde la última vez y queremos recibir a León con los brazos abiertos", ha manifestado.

"LOS JÓVENES SÍ TENEMOS FE"

Rodrigo también participará en la vigilia de este sábado y en la procesión del Corpus de este domingo, respectivamente. "Como cristiano me gusta la figura del Papa. León es fantástico, igual que Francisco", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la presencia de jóvenes en la Iglesia.

"Hay un mar de jóvenes encantado de recibir al Papa. Los jóvenes sí que tenemos fe. El cristianismo tiene unos valores extraordinarios que no deben perderse y creo que eso está resurgiendo con más fuerza que nunca", ha dicho.

Asimismo, ha expresado su deseo de que la visita del Pontífice tenga un efecto positivo en el clima social español. "Sería un milagro que la llegada del Papa ayudase a España a no tener tanta crispación ni tanta polarización", ha apuntado.

Desde Valencia ha viajado Gloria, de 46 años, acompañada por un grupo de 55 personas de la parroquia Santo Domingo de Sabio, formado por fieles de entre 13 y 60 años. El grupo ha llegado a Madrid a primera hora de la mañana y permanecerán en la ciudad hasta este domingo, para participar en los distintos actos programados.

"No nos esperábamos este acto, pero es un regalo porque hemos madrugado mucho para venir", ha asegurado. Además de la recepción al Pontífice, asistirán a la vigilia de este sábado y a la eucaristía del domingo. "Ser cristiano es muy importante y el Papa es la cabeza de la Iglesia. Tengo muchas ganas de verle; ya pude hacerlo durante el Jubileo de los Jóvenes", ha recordado.

En su opinión, la visita de León XIV llega en un momento especialmente relevante. "Estamos perdiendo la cristiandad en España y su visita es una inyección de fe. Sus palabras son muy importantes para el alma", ha afirmado. Junto a ella se encuentra su marido, Juan Carlos, de 60 años, quien ha destacado la presencia de numerosos jóvenes en los actos organizados en torno a la visita papal.

"Para mí, su visita aporta mucho. Ver a todos estos jóvenes aquí demuestra que ser cristiano no es algo raro, sino algo bueno", ha defendido.

AMBIENTE FESTIVO

Mientras esperan la llegada del Pontífice, los fieles han compartido cánticos y conversaciones bajo un ambiente festivo y de expectación. Por ejemplo, se ha escuchado en repetidas ocasiones gritos de 'Viva el Papa' y cánticos de apoyo a León XIV.

La expectación también ha sorprendido a visitantes extranjeros. Francesco, un joven italiano de 20 años que se encuentra en Madrid para asistir al concierto de Bad Bunny, ha reconocido que desconocía que la recepción oficial se celebraría este sábado. "Estamos muy sorprendidos. Será la primera vez que vea al Papa León", ha explicado.

Aunque admite que sentía una mayor cercanía con Francisco, considera que es pronto para valorar el nuevo pontificado. "Tenía más afinidad con el Papa Francisco, pero León todavía está empezando", ha indicado con una sonrisa. "Ojalá haya alguna conexión entre el Papa y Bad Bunny", ha añadido entre risas, ante la coincidencia de la visita del pontífice y los conciertos del cantante este fin de semana en Madrid.