El Papa comienza el año con un mensaje por la paz entre las "naciones ensangrentadas" por conflictos y miseria

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha comenzado 2026 con un mensaje por la paz entre las "naciones ensangrentadas" por conflictos y miseria, tras lo que ha subrayado que el inicio del año no puede reducirse a una "simple sucesión" de fechas y compromisos.

"Oremos todos juntos por la paz, sobre todo entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria, pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor", ha afirmado el Papa durante su alocución previa a la oración mariana del Ángelus, que coincide con la 59 Jornada Mundial de la Paz.

En ese sentido, ha instado a inaugurar una "época de paz y amistad entre todos los pueblos", un anhelo sin el que "no tendría sentido girar las páginas del calendario ni llenar las agendas".

Durante la primera Santa Misa celebrada del año, León XIV ha explicado que Dios enseña que el mundo "no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos", sino que se debe apostar por esforzarse "incansablemente" por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin "cálculos" ni "miedo".

León XIV también ha invitado a vivir el año como una "travesía confiada" marcada por el perdón recibido y ofrecido, por la libertad interior y por la certeza de "una presencia que acompaña siempre".