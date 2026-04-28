El Papa concede la Comunión Eclesiástica al Patriarca de Bagdad de los Caldeos

El Papa León XIV. - Giuseppe Lami / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha concedido la Comunión Eclesiástica al Patriarca de Bagdad de los Caldeos, Su Beatitud Polis III Nona, elegido canónicamente el 12 de abril de 2026 en Roma por el Sínodo de Obispos de su Iglesia sui iuris, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

"Con el corazón lleno de alegría le concedo la Comunión Eclesiástica", se lee en la carta del Papa León XIV en respuesta a Su Beatitud Polis III Nona, que había escrito previamente para solicitar, de conformidad con el Canon 76.2 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, la concesión de la Comunión Eclesiástica.

El Papa ha señalado que esta concesión es "una expresión y vínculo de plena comunión con la Sede Apostólica, en el servicio común de la unidad en la Iglesia y la edificación del Cuerpo de Cristo".

"Me complace elevar fervientes oraciones para que Su Beatitud, como Padre y Cabeza de esta amada Iglesia sui iuris, ejerza con solicitud pastoral el ministerio que se le ha confiado, guiando al Pueblo de Dios según el Corazón de Cristo y confirmándolo en la fe, la esperanza y la caridad", enfatiza en la misiva.

Además, reza "para que la Iglesia caldea, rica en su antigua tradición apostólica y marcada por el luminoso testimonio de numerosos mártires y confesores, continúe haciendo fructífera la proclamación del Evangelio, fortaleciendo la comunión eclesial en su propio territorio y en los de la creciente diáspora".

También destaca el "valor y perseverancia de muchos fieles de las comunidades caldeas que, como verdaderos creyentes, afrontan el orgullo de la Iglesia, a menudo pruebas bastante arduas".