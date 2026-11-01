El Papa espera que la operación humanitaria en Oleshki (Ucrania) haga crecer "el diálogo" y lleve a iniciativas de paz

El Papa León XIV durante el Ángelus del 18 de octubre. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha expresado este domingo su esperanza en que la operación humanitaria que ha tenido lugar en los últimos días en la ciudad ucraniana de Oleshki haga crecer "la voluntad de diálogo" que lleve "a nuevas iniciativas concretas de paz".

Así se ha expresado el Pontífice durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano este domingo, en la solemnidad de Todos los Santos, donde ha encomendado "a María, Reina de la Paz, y a todos los santos" a quienes hayan contribuido a la creación de este proyecto humanitario.

El comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, anunció este sábado que los habitantes de Oleshki habían cruzado la frontera tras completarse sin contratiempos una operación humanitaria, mediada por Estados Unidos, que ha incluido la negociación de un alto el fuego, el envío de ayuda y la evacuación de civiles atrapados en esta localidad.

El Papa ha recordado que ayer en Savannah, Georgia, en Estados Unidos, fueron beatificados Pedro de Corpa y "cuatro compañeros religiosos", Blas Rodríguez, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz y Francisco de Veráscola, de la Orden de Frailes Menores, "asesinados por odio a la fe". Ha señalado que, en 1597, estos frailes, originarios de España, "respondieron con generosidad a la llamada del Señor para evangelizar a las poblaciones de América hasta el don de la propia vida" y ha invocado su intercesión "por todos los misioneros del Evangelio".

Por otra parte, León XIV ha destacado que desde ayer hasta el 13 de noviembre se llevan a cabo en Dakar los Juegos Olímpicos Juveniles para atletas de 15 a 18 años, "el primer evento olímpico organizado en el continente africano". Además de las competiciones, ha subrayado que se incluyen "encuentros educativos y culturales para promover los valores olímpicos y el conocimiento entre los jóvenes de todo el mundo", lo que ha calificado como "un nuevo signo de esperanza que viene del mundo del deporte".

El Pontífice ha felicitado asimismo a los frailes menores por la iniciativa promovida junto a los pobres, que tendrá lugar en Roma el 15 de noviembre, y ha afirmado que "con esta iniciativa ponen a los pobres en el centro, así como hacía Nuestro Señor Jesús y San Francisco de Asís". Ha agradecido también a las instituciones civiles y a las fuerzas del orden su colaboración.

Finalmente, ha anunciado que mañana por la tarde, en la conmemoración del Día de Todos los Santos, celebrará la misa en el Cementerio del Verano de Roma y ha invitado a sentirse "unidos en la comunión de los santos a la inmensa familia de los hermanos y hermanas que han precedido", rezando "especialmente por aquellos que nadie recuerda".