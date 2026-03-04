El Papa implora la paz para "el mundo entero" e invita a descubrir en la Virgen la "dignidad de cada mujer"

El Papa recorre la Plaza de San Pedro en el marco de su audiencia general. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha implorado este miércoles "la paz de Dios" para "el mundo entero" y ha invitado a descubrir en la Virgen la "verdadera dignidad de cada mujer y su vocación", al final de la audiencia general que se ha celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', en su saludo a los fieles en alemán, el Pontífice ha invitado a "continuar el camino cuaresmal con espíritu de penitencia y conversión", implorando "la misericordia y la paz de Dios" para "el mundo entero".

Por otro lado, dirigiéndose a los peregrinos polacos, León XIV ha recordado la memoria litúrgica de San Casimiro, patrón de Polonia y Lituania, quien rezaba diariamente a la Virgen María, y ha pedido que su "intercesión" ayude a "descubrir que en la Santísima Virgen" se admira "la verdadera dignidad de cada mujer y su vocación".

Además, en su saludo a los peregrinos italianos, les ha pedido que sean "testigos valientes del Evangelio" y ha instado a los matrimonios a rezar en la recién formada "iglesia doméstica".