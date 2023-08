El Papa improvisa por un problema con las gafas e invita a preguntarse: "¿Le tengo asco a la pobreza?"

LISBOA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha invitado en un discurso improvisado, durante un encuentro con asociaciones de caridad, en la Jornada Mundial de la Juventud, a "ensuciarse las manos" demostrando el "amor concreto" hacia las personas más necesitadas y ha invitado a cada persona a preguntarse si siente "asco" hacia la pobreza, si se limpia las manos cada vez que da la mano a una persona enferma o vulnerable para "no contagiarse".

"No hay amor abstracto, no existe, el amor platónico está en órbita, no en la realidad, el amor concreto es ese que se ensucia las manos; y cada uno puede preguntar: '¿El amor que siento a los de aquí es concreto o abstracto? ¿Yo cuando doy la mano a un necesitado, a un enfermo, a un anciano, hago así --hace el gesto de limpiarse-- enseguida para que no se me contagie? ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás?", ha subrayado.

Así lo ha manifestado este viernes en un encuentro con los representantes de algunos centros de asistencia y caridad en el Centro Parroquial de Serafina, en Lisboa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2023.

Francisco estaba leyendo el discurso que había preparado pero, en un momento dado, se ha detenido y ha confesado a los presentes que veía bien con las gafas. "No me están funcionando los reflectores, no puedo leer bien, así que se lo voy a dar, no voy a forzar la vista y leer mal, eso no se puede hacer", ha señalado, entre los aplausos de los asistentes.