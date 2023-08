El Papa almuerza con 10 jóvenes y conversa sobre aborto o eutanasia: "Que no les hagan goles las cosas malas"

LISBOA, 4 Ago. (Del enviado especial de Europa Press José María Navalpotro) -

El Papa ha almorzado este viernes 4 de agosto en Lisboa con diez jóvenes voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en el edificio de la Nunciatura donde se aloja durante su estancia en Lisboa. Durante la cita, han conversado sobre temas como el aborto o la eutanasia y el Pontífice les ha pedido defender la vida, además de hacer algún símil futbolístico: "Que no les hagan goles las cosas malas en la vida".

"Vi al Papa con energía y feliz. En sus chistes, en sus bromas. No como un abuelito viejo y cansado. Tiene para muchos años", comenta Luis Carlos Cruz, uno de los jóvenes que han asistido.

El grupo de jóvenes abarca desde los 17 a los 33 años. Tres son del ámbito lusófono (dos portugueses y un brasileño); dos iberoamericanos (colombiano y peruana); una filipina, un palestino, una guineana ecuatorial y una norteamericana, Hannah Maria, la más joven, de 17 años.

PASTA ROJA, BISTEC Y POSTRE CON HELADO

Clara Ysabel, de El Callao (Perú), ha explicado que han comido "pasta roja, un bistec y verdura y luego postre con helado". El almuerzo ha transcurrido mientras "cada uno daba un poco de su experiencia". "Él nos ha contado historias de sus abuelos, de sus amigos, de sacerdotes", ha dicho.

En la conversación han tratado muchos temas. "Yo le pregunté por las personas con deficiencias --afirma Clara--. El Papa me dijo que hay que tener manga ancha con aquellos que procuran acercarse a Jesucristo y muchas veces no se pueden acercar como un joven regular o una persona regular".

"Nos llevamos muchos consejos. Lo que rescato es defender la vida en la posición en que estemos, con sus dificultades, desafíos y problemas. Y entrar en contacto con los ancianos. Que hablemos con nuestros abuelos". "Es una experiencia que voy a llevar siempre en mi corazón", afirma la peruana.

El colombiano Luis Carlos, de 31 años, ha relatado que, en la conversación con el Papa, éste ha hecho algún símil futbolístico: "Que seamos arqueros, no dejemos que los hagan goles las cosas malas en la vida. Y luchen, y tengan esperanza, nos ha dicho".

La conversación fue a la par. "Él hablaba y nos pedía: cuéntenme su experiencia. Hemos tratado muchos temas, como la eutanasia o el aborto. Realmente ha estado en su punto recordando que la vida se respeta, que es un regalo que Dios nos ha dado ", añade el colombiano.

El Papa ha regalado a cada uno de los jóvenes una medalla conmemorativa y un rosario. A su vez, cada joven le ha entregado algo: Luis Carlos le ha dado unas fotos familiares y una carta; María Magdalena, la joven de Guinea Ecuatorial presente, le ha entregado, en representación de su país, un cuadro de la catedral de Bata, más carta firmada por todos los que han venido desde Guinea a la JMJ.

"Me he sentado a su derecha, a su ladito. Hemos hablado. Me ha animado mucho. Estoy en shock. Esto no se me olvidará nunca. Es imposible. He tenido la mejor comida de mi vida. Por la compañía, claro", ha explicado la joven.