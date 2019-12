El Papa inaugura en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal nuevas sedes de Scholas Occurrentes

Publicado 13/12/2019 21:20:16 CET

ROMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha inaugurado en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal nuevas sedes de Scholas Occurrentes, fundación pontificia que se dedica a expandir proyectos de educación para jóvenes desfavorecidos, en una ceremonia a la que han asistido Támara Falco, así como las primeras damas de Argentina, Fabiola Yáñez, Paraguay, Silvana Abdo Benítez, y Brasil, Michelle Bolsonaro.

En su discurso desde el cuartel general de Scholas del Vaticano, en el Palazzo San Calixto de Roma, el Papa ha señalado que Scholas Occurrentes "no hace proselitismo" sino que "crea libertad" porque apuesta a lo que cada uno tiene en "su corazón, que es la capacidad de crecer y hacer su futuro".

Se trata de la quinta visita a esta Fundación Pontificia que promueve la tarea de educar en el mundo. En su discurso, el Papa ha instado a los jóvenes a "no tener miedo, desinhibirse" porque eso corresponde con "la capacidad de hacer salir lo que uno tiene dentro". Pero para hacer eso --ha agregado el Papa-- "es necesario hacerlo de una manera acompañada".

"Desinhibirse en el buen sentido de la palabra, es decir, que no haya nada que no te permita expresarte", ha apostillado. Según el Papa, es la poesía la palabra que lo expresa todo que "no quiere decir alienarse en cosas que están volando por arriba" sino como dice la etimología de la palabra tener "creatividad".

Para el Papa "el hombre y la mujer, o son creativos o permanecen infantes, chicos ¿no?, no crecen". "Lo que te hace crecer es la creatividad, y eso es lo que veo en todos estos, ¿no? Que cada uno ha crecido", ha agregado el Pontífice.

El Santo Padre fue recibido a su llegada por los cantos y coreografías de una delegación de jóvenes provenientes de Japón, Argentina, Estados Unidos, Haití, Israel, Mozambique, México, España, Italia y Colombia, participantes en diversos programas educativos que la Fundación promueve en estos países.

Además, el Pontífice participó en una videoconferencia con las sedes de Scholas en Haití y los Ángeles, Estados Unidos, donde se inauguró la sede internacional número 14 de la fundación pontificia.