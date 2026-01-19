El Papa insta al Camino Neocatecumenal a no separarse "jamás" del resto del "cuerpo eclesial"

El Papa con el cofundador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este lunes a los líderes del Camino Neocatecumenal --itinerario de formación católica fundado en España en la década de 1960 por Kiko Argüello y Carmen Hernández-- que no se separen "jamás" del resto del "cuerpo eclesial".

"Como guardianes de esta unidad en el Espíritu, les insto a vivir su espiritualidad sin separarse jamás del resto del cuerpo eclesial, como parte activa de la pastoral ordinaria de las parroquias y sus diversas realidades, en plena comunión con sus hermanos y hermanas, especialmente con los sacerdotes y obispos. Avancen con alegría y humildad, sin cerrazón, como constructores y testigos de comunión", ha subrayado el Pontífice.

En el encuentro han participado obispos, sacerdotes, miembros del Camino y representantes de distintas comunidades, junto al equipo internacional que lidera actualmente el movimiento: Kiko Argüello, María Ascensión Romero y el padre Mario Pezzi.

El Papa ha precisado que "la proclamación del Evangelio, la catequesis y las diversas formas de actividad pastoral deben estar siempre libres de restricciones, rigidez y moralismo, para que no susciten sentimientos de culpa y miedo en lugar de liberación interior".

También les ha mostrado su agradecimiento y ha animado especialmente a las familias del Camino que, "siguiendo el impulso del Espíritu, dejan la seguridad de la vida cotidiana y se embarcan en la misión, incluso en territorios lejanos y difíciles, con el único deseo de anunciar el Evangelio y ser testigos del amor de Dios".

"Han reavivado el fuego del Evangelio donde parecía apagarse y han acompañado a numerosas personas y comunidades cristianas, despertándolas a la alegría de la fe, ayudándolas a redescubrir la belleza de conocer a Jesús y fomentando su crecimiento espiritual y compromiso de testimonio", ha aseverado León XIV.