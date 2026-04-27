El Papa invita a la arzobispa de Canterbury a "superar las diferencias" por "muy irreconciliables que parezcan"

El Papa se reúne con la arzobispa de Canterbury- US VATICAN MEDIA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, --primera mujer que ocupa este cargo, el de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra-- a seguir trabajando para "superar" sus "diferencias" por "muy irreconciliables que parezcan". Así lo ha indicado este lunes en un discurso ante Mullally, a la que ha recibido en el Vaticano.

"Como dijo mi amado predecesor, el Papa Francisco, a los Primados de la Comunión Anglicana en 2024: 'Sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo'. Por mi parte, añado que también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por muy irreconciliables que parezcan", ha apuntado el Pontífice.

Según ha advertido, las "divisiones" entre los cristianos "debilitan" la capacidad para llevar al "mundo sufriente" la "paz de Cristo" que "necesita urgentemente".

Por ello, ha hecho énfasis en la "necesidad de unidad" para "que el mundo reciba con agrado" su predicación. "Debemos, por lo tanto, perseverar en la oración y en el esfuerzo por eliminar cualquier obstáculo que impida la proclamación del Evangelio", ha insistido.

En este sentido, ha recordado el momento en que el que fuera arzobispo de Canterbury Michael Ramsey y San Pablo VI anunciaron el primer diálogo teológico entre anglicanos y católicos y hablaron de buscar la "restauración de la comunión plena en la fe y la vida sacramental".

Así, aunque ha asegurado que "se ha avanzado mucho en algunos temas históricamente divisivos", ha añadido que "en las últimas décadas han surgido nuevos problemas que dificultan discernir el camino hacia la comunión plena".

"Sé que la Comunión Anglicana también se enfrenta a muchas de estas mismas cuestiones en la actualidad. Sin embargo, no debemos permitir que estos desafíos constantes nos impidan aprovechar todas las oportunidades posibles para proclamar juntos a Cristo al mundo", ha aseverado.