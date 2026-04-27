El Papa aprueba la beatificación de 50 mártires españoles asesinados durante la Guerra Civil española

El Papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico. - VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha firmado este lunes el decreto de "martirio" por el que serán beatificados 50 españoles --49 religiosos y un sacerdote-- asesinados durante la Guerra Civil española, "por odio a la fe", según ha informado el Vaticano en un comunicado.

Tras recibir en audiencia al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, el Pontífice ha autorizado la promulgación de los decretos relativos al martirio de estos 50 españoles.

En concreto, se trata de Estanislao Ortega García (de nombre laico: Lorenzo) y 48 compañeros, religiosos profesos del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel, así como de Emanuele Berenguer Clusella, sacerdote diocesano, asesinados entre los meses de julio y noviembre de 1936.

Asimismo, ha autorizado la promulgación del decreto relativo al ofrecimiento de la vida del laico Pedro Manuel Salado Alba, miembro de la Asociación 'Hogar de Nazaret', nacido el 1 de enero de 1968 en Chiclana de la Frontera (España) y fallecido el 5 de febrero de 2012 en Playa de Tonsupa, cerca de Atacames (Ecuador).

Por otro lado, ha proclamado las virtudes heroicas de María Eletta de Jesús (Caterina Tramazzoli), religiosa italiana profesa de la Orden de las Carmelitas Descalzas; de María Teresa de la Santísima Trinidad (Teresa Ysseldijk), religiosa nacida en Países Bajos, profesa de la Congregación de las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón de Jesús, y de la italiana María Rafaela De Giovanna, fundadora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Mínimas de San Francisco de Paula.