El Papa invita a las instituciones europeas a vivir una "laicidad sana"

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a las instituciones europeas a vivir una "laicidad sana". Así lo ha indicado este lunes durante un encuentro con el Grupo de Trabajo sobre el Diálogo Intercultural e Interreligioso del Parlamento Europeo, al que ha recibido en el Vaticano.

"Las instituciones europeas necesitan personas que sepan vivir una laicidad sana, es decir, un estilo de pensamiento y de acción que afirme el valor de la religión, preservando la distinción -no separación ni confusión- respecto al ámbito político", ha subrayado el Pontífice.

El Papa ha comenzado agradeciendo la labor del grupo y ha expresado su deseo de que su esfuerzo "dé mucho fruto". Asimismo, ha subrayado que "promover el diálogo entre culturas y religiones es un objetivo clave para un político cristiano" y ha añadido que "no faltan personas que han dado un buen testimonio en este sentido".