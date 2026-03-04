El Papa León XIV afirma que no existe "una Iglesia ideal y pura" pues la forman personas que a veces "se equivocan"

El Papa en su audiencia general. - Europa Press/Contacto/Fabio Frustaci

El Papa León XIV ha afirmado que no existe "una Iglesia ideal y pura" porque está compuesta por hombres y mujeres que, a veces, "se cansan y se equivocan". Así lo ha asegurado este miércoles durante su audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

"No existe una Iglesia ideal y pura, separada de la tierra, sino solamente la única Iglesia de Cristo, encarnada en la historia", ha indicado el Pontífice, en su discurso en italiano, retomando el ciclo de catequesis sobre 'Los documentos del Concilio Vaticano II' y centrando su meditación en la constitución dogmática 'Lumen gentium. La Iglesia, realidad visible y espiritual'.

Según ha apuntado León XIV, cuando se mira de cerca a la Iglesia se descubre en ella "una dimensión humana hecha de personas concretas que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan, como todos".

Así, ha reflexionado sobre la "complejidad" de la Iglesia y ha indicado que algunos podrían responder que es compleja "en cuanto que es 'complicada' y, por tanto, difícil de explicar" y otros, que esta complejidad deriva "del hecho de que es una institución que cuenta con dos mil años de historia y con características diversas respecto a cualquier otra agrupación social o religiosa".

Si bien, ha explicado que, en latín, la palabra "compleja" indica más bien "la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversos dentro de una misma realidad". "Por eso, la Lumen gentium puede afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado, en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión", ha defendido.