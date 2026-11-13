El Papa León XIV apela al "espíritu del Evangelio que estrechó" a España e Hispanoamérica

El Papa León XIV. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha apelado al "espíritu del Evangelio que estrechó" a España e Hispanoamérica, en su mensaje enviado a los organizadores y participantes del 28 Congreso Católicos y Vida Pública.

El evento, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación San Pablo CEU, se celebra desde este viernes hasta el próximo domingo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, bajo el lema 'América y España. La fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta'

"Ante la renovada oportunidad de reflexionar sobre el compromiso cristiano en la vida pública, a la luz de la aportación mutua entre España y los pueblos hispanoamericanos, los anima en su vocación de encuentro con la realidad de la sociedad con el espíritu del Evangelio que les estrechó, para ofrecer, a su rica diversidad, con los talentos que Dios les ha dado de generosidad y altura de miras, un servicio desde la dimensión de la fe en Jesucristo", ha señalado el Pontífice.

Así lo ha indicado en su mensaje, que ha sido leído por el obispo español en Finlandia Raimo Goyarrola, durante la inauguración del Congreso.

Además, ha alentado a los participantes del congreso en el empeño de proclamar el Evangelio "siempre vivo haciendo operante en sus corazones la fe recibida", a fin de "manifestarlo en el seno de la sociedad" fomentando los vínculos que promuevan la "dignidad integral de la persona humana" y del "bien común" con un talante "optimista, servidor, cercano y mensajero de esperanza".