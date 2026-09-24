El Papa León XIV pide "una creciente responsabilidad" ante el progreso tecnológico y de la IA

Archivo - El Papa León XIV. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha afirmado que el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y el progreso tecnológico "nunca es simplemente una cuestión técnica" y debe ir "acompañado de un crecimiento correspondiente de la responsabilidad".

Así lo ha indicado este jueves durante una audiencia con los miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias, reunidos en sesión plenaria sobre el tema 'El futuro de la ciencia en un mundo que cambia', según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Este tema es "oportuno", según ha precisado, ya que "en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente cuán rápida y profundamente la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la robótica están transformando el mundo".

Aunque ha reconocido que la digitalización, la IA y la robótica "dan motivos para esperar un futuro más luminoso para la humanidad" y pueden "conducir a descubrimientos científicos fundamentales e innovaciones tecnológicas capaces de hacer avanzar la medicina", el Papa ha alertado de que "precisamente porque estos avances encierran estas promesas" también se deben "reconocer los riesgos que los acompañan", ya que la IA puede utilizarse para "vigilar, manipular y discriminar".

Además, ha advertido de que "las capacidades informáticas sofisticadas y las armas autónomas pueden, si se desarrollan o se despliegan sin medidas de seguridad adecuadas y sin control humano, presentar nuevos peligros para la seguridad y la paz internacional", y ha señalado que "los actuales sistemas de IA requieren grandes cantidades de energía y agua, inciden de manera significativa en las emisiones de anhídrido carbónico y consumen recursos de manera intensiva".

También ha alertado de las consecuencias del cambio climático y ha instado a pasar "de la gestión de emergencias a la prevención, de la vulnerabilidad a la preparación, y de las medidas a corto plazo a una visión sabia y con visión de futuro para la humanidad", añadiendo que "el problema climático no es meramente un desafío ambiental, sino fundamentalmente una cuestión de justicia".

El Pontífice ha enfatizado que "la cooperación interdisciplinaria es indispensable" para afrontar estos desafíos, subrayando que es "alentador que estos encuentros no solo reúnan a científicos, sino también a jóvenes, autoridades públicas, representantes de la sociedad civil y miembros de diferentes tradiciones religiosas", pues de esta manera "la colaboración científica, como bien público al servicio de la paz, podrá seguir enfocándose en la salvaguarda de la dignidad humana donada por Dios".