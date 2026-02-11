El Papa León XIV pide una "nueva unidad" para Europa "superando tensiones y divisiones"

El Papa León XIV. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido una "nueva unidad" para Europa más allá de "tensiones y divisiones" y ha asegurado que "los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patronos de Europa pueden ayudar a restaurar la fortaleza de Europa". Así lo ha indicado este miércoles durante la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano.

"Retomemos su labor apostólica --como exhortó san Juan Pablo II-- para construir una nueva unidad en el continente europeo, superando tensiones, divisiones y antagonismos, tanto religiosos como políticos", ha subrayado el Pontífice en sus saludos tras la audiencia general, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Por otro lado, el Papa ha lanzado un llamamiento a la solidaridad con Colombia por las inundaciones. "A su protección encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, a la vez que insto a toda la comunidad a apoyar a las familias afectadas con caridad y oración", ha pedido.

Tras la audiencia general, se ha dirigido a los Jardines Vaticanos, donde ha encendido una vela ante la imagen de la Virgen María de Lourdes y ha rezado junto a los enfermos presentes, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo y la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.

También ha pedido por "todos aquellos que acompañan a las ciencias médicas, los médicos, los enfermeros" que están cerca de las personas "especialmente en los momentos más difíciles".