El Papa León XIV recibirá al Rey Carlos III de Inglaterra y a la Reina Camila el próximo jueves en el Vaticano

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV recibirá al Rey Carlos III de Inglaterra y a la Reina Camila, el próximo jueves 23 de octubre en el Vaticano, según han confirmado este viernes la Oficina de Prensa de la Santa Sede y el Palacio de Buckingham.

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', será una visita de Estado con un fuerte valor ecuménico, un signo de acercamiento entre las Iglesias católica e inglesa y tendrá una atención especial a la ecología integral. Además, al soberano del Reino Unido se le conferirá el título de Royal Confrater en la Basílica de San Pablo Extramuros.

La visita comenzará a las 10:45 horas, cuando los Reyes de Inglaterra atravesarán el Arco de las Campanas y serán recibidos en el Patio de San Dámaso. A las 11:00 horas, en la Biblioteca privada, tendrá lugar la audiencia con el Papa y a las 11:45 horas se celebrarán encuentros paralelos. La Reina Camila visitará la Capilla Paulina, y el Rey Carlos III se reunirá con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Posteriormente, a las 12:10 horas, se llevará a cabo una oración ecuménica por el cuidado de la creación, presidida por el Papa, en la Capilla Sixtina.

Finalizada la celebración, en la Sala Regia se realizará un encuentro con las organizaciones dedicadas al cuidado del planeta y, a las 14:45 horas, los Reyes se desplazarán a la Basílica de San Pablo Extramuros, donde el Rey Carlos III recibirá el título de Royal Confrater.

La visita de Estado, por voluntad del Rey Carlos III, estaba programada para el pasado mes de abril, pero tuvo que ser pospuesta por la muerte del Papa Francisco.

El secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Flavio Pace, ha destacado, este viernes, en rueda de prensa, la importancia de la visita de Estado de los Reyes, en particular, en el ámbito ecuménico. "Se trata de un acontecimiento histórico", ha subrayado.