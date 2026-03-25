El Papa llama a "defender la vida desde la concepción hasta su ocaso natural" en medio de "la locura de la guerra"

El Papa en la audiencia general de este miércoles. - Europa Press/Contacto/Evandro Inetti

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a defender la vida "desde la concepción hasta su ocaso natural" en estos tiempos marcados por "la locura de la guerra".

"En un tiempo marcado por la locura de la guerra es importante defender la vida desde la concepción hasta su natural ocaso", ha pedido el Pontífice, este miércoles, tras la audiencia general.

Así se ha pronunciado el Papa en su saludo a los peregrinos polacos, recordando que este 25 de marzo, en Polonia, se celebra la Jornada de la Santidad de la Vida.

Además, dirigiéndose a los fieles de habla francesa, Prevost ha invitado a rezar por "los Pastores de la Iglesia", para que, "actuando de manera colegial y comunitaria" puedan "ayudar a los fieles a comprometerse activamente en la edificación de la Iglesia y en la construcción de un mundo de paz".

Posteriormente, en sus palabras dirigidas a los presentes de habla árabe y a los provenientes de Tierra Santa, ha subrayado que "cada cristiano está llamado a ser un discípulo lleno de amor y un valiente mensajero para anunciar el Evangelio en todo el mundo".