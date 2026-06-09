Papa - Medio centenar de sacerdotes confiesan a cientos de fieles en la vigilia en el Estadio Olímpico

Un sacerdote confiesa a una persona antes de la vigilia de oración con el Papa León XIV, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 sacerdotes han confesado a cientos de personas en el marco de la vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys, este martes 9 de junio.

Según ha explicado uno de estos confesores a Europa Press, Ferran Canet, sacerdote del Opus Dei en Lleida, desde que se ha sentado en la silla a las 16:30 horas no ha parado de administrar el sacramento de la reconciliación.

"El rato más largo que he estado sin confesar ha sido dos minutos", ha precisado el sacerdote cuando llevaba ya tres horas confesando.

A su juicio, "la gente lo necesita", más aún en un "mundo en el que no queda bien tener problemas y menos aún manifestar que uno tiene problemas". Los confesores se han distribuido por el campo y por las gradas para poder llegar a todos los asistentes.