El Papa pide a la Iglesia en la Amazonia aunar evangelización, justicia social y cuidado del medio ambiente

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido a la Iglesia en la Amazonia aunar la evangelización, justicia social y el cuidado del medio ambiente, según informa 'Vatican News'.

Así lo ha puesto de manifiesto a través de un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, enviado a la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA) reunida estos días en Bogotá (Colombia).

En concreto, el Papa ha pedido que la misión de la Iglesia, el trato justo a los pueblos y la protección de la casa común se interconecten en la "acción pastoral" de la región y que los obispos sean apoyados concretamente en su ministerio.

"Es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea proclamado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía", ha asegurado.

Asimismo, el Papa ha invitado a considerar tres dimensiones interconectadas en la labor pastoral en la Amazonia: la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio a todos, el trato equitativo a los pueblos que la habitan y el cuidado de la "casa común".

Igualmente, León XIV ha destacado que está confirmado por la historia de la Iglesia de que "donde quiera que se predique el nombre de Cristo, la injusticia retrocede proporcionalmente". En cuanto a la creación, ha explicado que Dios la ha confiado a los hombres para que sean "administradores cuidadosos" de ella.

Por otro lado, el Pontífice ha agradecido también a los prelados de la Amazonia sus "esfuerzos" en "la promoción del mayor bien de la Iglesia para los fieles del amado territorio amazónico". Además, les ha instado a "buscar, en base a la unidad y la colegialidad propias de un cuerpo episcopal, cómo ayudar de manera concreta y eficaz a los obispos diocesanos y a los vicarios apostólicos a llevar a cabo su misión". Todo ello, "teniendo en cuenta lo aprendido en el Sínodo sobre la escucha y la participación en todas las vocaciones en la Iglesia".