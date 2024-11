El Papa pide a los jóvenes no traicionar sus ideales por querer ser "estrellas de un día"

ROMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido este domingo a los jóvenes que no traicionen sus propios ideales por "un poco de visibilidad" y les ha demandado que no se conformen con ser "estrellas por un día".

"No se dejen engañar por quienes, engatusándolos con vanas promesas, en realidad quieren manipularlos, condicionarlos, usarlos para sus propios intereses. No se conformen con ser estrellas por un día, estrella en las redes sociales o en cualquier otro contexto", ha comentado el Pontífice al final de su homilía de la Santa Misa en la Solemnidad de Cristo Rey, en la Basílica de San Pedro.

En la solemnidad de Cristo Rey y Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra este domingo en cada diócesis del mundo, el Papa ha invitado a los jóvenes a reflexionar sobre los desafíos que se pueden encontrar en su camino: las acusaciones, necesidad de consensos y la verdad.

"Pueden ser puestos bajo acusación por el hecho de seguir a Jesús". Puede que los consideren fracasados porque se mantienen fieles al Evangelio y a sus valores, porque no se amoldan, no actúan como todos los demás. Pero no tengan miedo de las condenas, no se preocupen; antes o después, las críticas y las acusaciones falsas caen y los valores superficiales que las sostienen se revelan por lo que son, ilusiones", ha manifestado.

Posteriormente, en el Ángelus, ha pedido escuchar a Dios porque "ilumina el corazón y la vida" y ha recordado que el reino de Jesús "no es de este mundo, redime del mal con el poder del amor, libera y perdona, da paz y justicia".

"Jesús afirma ser rey, pero diferente, es aquel que dice la verdad y su poder es el verbo encarnado que reside en su palabra verdadera y eficaz, que transforma el mundo", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que es un mundo muy diferente al de Pilato, en el que los fuertes ganan a los débiles, los ricos a los pobres, los violentos a los mansos. "Un mundo que desgraciadamente conocemos bien", ha subrayado.

JMJ

Tras el Ángelus, dos jóvenes coreanos han acompañado al Papa para recordar la entrega de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tuvieron de manos de portugueses, la cruz de Cristo y el icono de la Salus Populi Romani.

A partir de este domingo, los chicos coreanos tienen la cruz para peregrinar por Asia llegando donde no hay esperanza, que se realizará en Seúl la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

"Hoy, estos dos jóvenes coreanos han recibido la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que estará en Seúl, y la llevarán a Corea para preparar el evento. ¡Un aplauso para los coreanos! Y también un aplauso para los jóvenes portugueses, que entregaron la Cruz", ha señalado Francisco.

Por último, el Papa ha recordado que el próximo 27 de abril, en el contexto del Jubileo de los Adolescentes, proclamará Santo al Beato Carlo Acutis y el próximo 3 de agosto se canonizará a Pier Giorgio Frassati, durante el Jubileo de los Jóvenes.