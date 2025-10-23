El Papa pide que "no se tolere ninguna forma de abuso en la Iglesia"

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este jueves que no se tolere "ninguna" forma de abuso en la Iglesia, en su mensaje enviado a la Conferencia Nacional de Protección que se celebra en Filipinas, del 20 al 24 de octubre de 2025.

"Renuevo mi llamamiento para que no se tolere ninguna forma de abuso en la Iglesia", subraya el Papa León XIV en su mensaje, que ha sido transmitido por el Nuncio Apostólico en Filipinas, el arzobispo Charles J. Brown, al presidente de la Oficina para la Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas, el arzobispo Florentino G. Lavarias.

"La Iglesia es nuestro hogar espiritual, y por eso cada parroquia y actividad pastoral debe ser un espacio donde glorificamos a Dios y cuidamos de los demás, especialmente de los niños y de los vulnerables", ha subrayado el Pontífice.

Asimismo, ha propuesto la implementación de políticas y prácticas esenciales que garanticen la "transparencia" en el tratamiento de los casos, fomenten "una cultura de prevención y salvaguarden" a los niños.