El Papa pide una "nueva alianza entre jóvenes y ancianos" para conseguir una "sociedad fraterna"

ROMA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha pedido una "nueva alianza entre jóvenes y ancianos" para conseguir una "sociedad fraterna", con motivo de la celebración este viernes 26 de julio de los Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

"Necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos, para que la savia de los que tienen a sus espaldas una larga experiencia de vida pueda regar los brotes de esperanza de los que están creciendo. Así aprendemos la belleza de la vida y logramos una sociedad fraterna", ha señalado el Papa en un mensaje publicado esta semana en la red social 'X'.

Francisco publicó este tuit de cara a la fiesta que se celebra este viernes 26 de julio, la memoria litúrgica de los Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, y a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, prevista para el domingo 28 de julio.

Según recuerda el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', fue el Papa Pablo VI quien reunió a los abuelos de Jesús en la misma fiesta, en 1969, con ocasión de la reforma del nuevo calendario litúrgico. Anteriormente, se les conmemoraba en días separados, el mismo día para Ana y el 16 de agosto para Joaquín.

El tema elegido este año por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, 'En la vejez no me abandones', quiere advertir sobre el problema de la soledad en los ancianos. Además, con la celebración, el Papa quiere favorecer el compromiso de toda comunidad eclesial en la construcción de vínculos entre las generaciones y en la lucha contra la soledad.

En su mensaje para esta Jornada, el Papa subraya que "Dios no abandona a sus hijos, nunca". "No desecha ninguna piedra, al contrario, las más 'viejas' son el cimiento seguro sobre el que pueden apoyarse las piedras 'nuevas' para construir todos juntos el edificio espiritual", precisa.

Los Pontífices se han referido en varias ocasiones al papel de los mayores en la sociedad. Según recuerda 'Vatican News', el Papa Juan Pablo I, durante la audiencia general del 6 de septiembre de 1978, recordó un episodio relacionado con su ministerio episcopal, cuando era obispo de Venecia.

"Una vez encontré a una enferma, una anciana: ¿Cómo está Signora? ¡Bien, la comida, bien! ¿Caliente? ¿Calentita? Bien. ¿Entonces está contenta señora? No, casi se puso a llorar. ¿Pero por qué llora? Mi nuera, mi hijo nunca vienen a verme. Me gustaría ver a los nietos. No basta con tener calor, comida, hay que pensar también en el corazón de nuestros mayores", expresó.

Por su parte, Juan Pablo II, en su discurso a los grupos de personas mayores, el 23 de marzo de 1984, subrayó que ser mayor es un privilegio. "Entrar en la vejez debe considerarse un privilegio: no sólo porque no todos tienen la suerte de alcanzar este hito, sino también y sobre todo porque es el período de las posibilidades concretas de reconsiderar mejor el pasado, de conocer y vivir más profundamente el misterio pascual, de convertirse en ejemplo en la Iglesia para todo el pueblo de Dios", indicó.

Asimismo, Benedicto XVI, señaló, el 12 de noviembre de 2012 durante su visita a la residencia familiar 'Viva gli anziani', que "quien acoge a los ancianos acoge la vida". Sin embargo, advirtió de que "a menudo la sociedad, dominada por la lógica de la eficacia y del beneficio, no la acoge como tal; al contrario, a menudo la rechaza, considerando a los ancianos como improductivos, inútiles".