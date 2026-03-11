El Papa pide "seguir rezando por la paz en Irán y en todo Medio Oriente" y denuncia "el drama de la guerra"

Archivo - 11 October 2025, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV waves during an audience with pilgrims from the Tuscany region at St. Peter's Square in the Vatican. Photo: Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Press/dpa - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

El Papa León XIV ha pedido este miércoles oraciones por los países devastados por los conflictos, por quienes han perdido la vida y por quienes se encuentran en dificultades al término de la audiencia general, en la que también ha recordado al padre Pierre El-Raii, que falleció el lunes pasado por los ataques en el Líbano.

"Sigamos rezando por la paz en Irán y en todo Medio Oriente, en particular por las numerosas víctimas civiles, entre las que se encuentran muchos niños inocentes. Que nuestra oración sea un consuelo para quienes sufren y una semilla de esperanza para el futuro", ha asegurado el pontífice.

El Papa también ha tenido palabras de recuerdo para el padre Pierre El-Raii, que falleció el lunes pasado por los ataques israelíes en el sur del Líbano y cuyo funeral se ha celebrado en Qlayaa. En este sentido, ha tenido palabras de recuerdo para los pueblos cristianos afectados por los bombardeos. "En estos días están viviendo una vez más el drama de la guerra. Estoy cerca de todo el pueblo libanés en este momento de grave prueba", ha añadido.

Sobre el padre Pierre, ha recordado que "fue un verdadero pastor, que siempre permaneció junto a su pueblo con el amor y el sacrificio de Jesús, el Buen Pastor". "Tan pronto como se enteró de que algunos feligreses habían resultado heridos por un bombardeo, corrió sin dudarlo a ayudarlos. El Señor quiera que su sangre derramada sea semilla de paz para el amado Líbano", ha pedido.

Durante la audiencia, el Papa León XIV ha continuado con el ciclo de reflexiones dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II, iniciado el pasado 7 de enero. En esta ocasión, ha centrado su meditación en el segundo capítulo de la Constitución dogmática 'Lumen gentium', dedicado a la Iglesia como Pueblo de Dios, y ha defendido la importancia de una Iglesia "abierta y misionera".