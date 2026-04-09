El Papa pone el foco en la acogida de los menores migrantes en su mensaje para la Jornada Mundial del Refugiado

Archivo - Salvamento Marítimo rescata a varios menores cerca del Puerto de la Restinga, en una fotografía de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha elegido el lema 'Incluso uno solo de estos pequeños' como título de su mensaje para la 112ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que la Iglesia celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026.

Según ha explicado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, este lema hace alusión al texto del Evangelio según san Mateo: "El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo".

En concreto, han precisado que, con esta elección, el Papa León XIV desea expresar "la atención de la Iglesia hacia los menores implicados directamente en la experiencia migratoria, recordando el deber de acoger a cada uno de ellos como nos enseña el Evangelio".

No es la primera vez que los pontífices se pronuncian magisterialmente sobre esta cuestión pero, según señalan desde el Vaticano, "el actual escenario migratorio plantea nuevos desafíos que amenazan seriamente los derechos y la dignidad de los más pequeños, por lo que se requieren respuestas urgentes y eficaces".

Además, apuntan que "no se trata de debatir sobre números o porcentajes, porque 'incluso uno solo' es un valor supremo".