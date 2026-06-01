El Papa recibe la camiseta conmemorativa del centenario del Domund y reivindica el "servicio incalculable" de OMP

El Papa recibe la camiseta conmemorativa del centenario del Domund - OMP

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este lunes la camiseta conmemorativa del centenario del Domund y ha reivindicado el "servicio incalculable" de Obras Misionales Pontificias (OMP).

El Pontífice ha recibido en audiencia a más de un centenar de directores nacionales de OMP, que están reunidos en Roma desde el pasado 27 de mayo por su Asamblea General anual.

El director de OMP de España, José María Calderón, le ha entregado al Papa la camiseta conmemorativa del centenario del Domund, elaborada por Álvaro Moreno y Pati.te, y cuyo importe se destinará al 100% a proyectos misioneros.

En el encuentro, según OMP, el Papa se ha dirigido a los directores nacionales y ha destacado el papel "esencial" que esta institución cumple. "En un mundo cada vez más marcado por la división, la guerra y el conflicto entre naciones y pueblos, las cuatro Obras Misionales Pontificias prestan un servicio incalculable a la misión de la Iglesia de proclamar a Cristo, Príncipe de la Paz", ha asegurado León XIV.

Asimismo, según la entidad, el Pontífice ha invitado a "apreciar la urgencia de abrazar una conversión misionera continua", y a "buscar juntos nuevas maneras de ser una Iglesia misionera para la sanación de nuestro mundo, tan plagado de tensiones, conflictos y guerras", con Jesucristo siempre en el centro de la evangelización.

También ha recordado los "hitos misioneros" que tienen lugar este 2026. En primer lugar, ha destacado el centenario del Domund. "Durante cien años, este día se ha dedicado a la oración, la reflexión y la contribución a la misión evangelizadora de la Iglesia, especialmente en aquellas zonas donde la proclamación del Evangelio apenas comienza y donde la Iglesia es joven", ha indicado.

En esta misma línea, ha agradecido el trabajo de todos los que han promocionado esta jornada y ha destacado que, gracias a ella, la Obra Pontificia de Propagación de la Fe "puede brindar la ayuda necesaria a las más de 1.130 circunscripciones eclesiásticas que dependen del Dicasterio para la Evangelización, Sección para Primera Evangelización y Nuevas Iglesias".

OMP ha animado a recibir al Papa León XIV en su visita a España con la camiseta solidaria. La camiseta está disponible en la tienda online de Álvaro Moreno y en algunas tiendas físicas. Dada la demanda, se repondrán en los próximos días las tallas y colores que ahora no están disponibles.

DIRECTORES NACIONALES DE MÁS DE 100 PAÍSES

La Asamblea General de OMP es la cita anual que reúne a los directores nacionales de más de 100 países, quienes son los responsables de impulsarlas y canalizar la generosidad de los fieles con la misión. Además de recibir formación, los directores escuchan los informes de los secretarios generales de las cuatro Obras Misionales Pontificias -Obra de Propagación de la Fe (DOMUND), Obra de Infancia Misionera, Obra de San Pedro Apóstol (Vocaciones Nativas) y Pontificia Unión Misional-.

A lo largo del año, estos secretariados han ido recibiendo peticiones de ayuda desde las misiones y han ido analizando cada uno de los proyectos. En la Asamblea se presenta el listado de proyectos que van a ser financiados entre todos, en nombre del Papa. De esta forma, se puede ayudar de una forma equitativa a todas y cada una de los territorios de misión: 1.133 diócesis jóvenes, que tras ser fundadas por los misioneros aún no son autosuficientes ni a nivel humano ni a nivel económico.