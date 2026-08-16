El Papa reclama el fin de la violencia contra civiles palestinos en Cisjordania

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha reclamado este domingo que "cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania" y ha pedido "con urgencia a la comunidad internacional que haga progresar la solución de dos Estados, para una paz justa y duradera".

Así se ha expresado durante el rezo del Ángelus en la plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde continúa su estancia de verano. El Pontífice ha aprovechado también el inicio esta semana de los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán en Taranto con la participación de países de África, Asia y Europa, para desear que "este evento deportivo sea una profecía de paz y de fraternidad entre los pueblos de esta región y del mundo entero".

Asimismo, ha dado la bienvenida a los peregrinos congregados en Castel Gandolfo y ha saludado con especial afecto a los fieles polacos, extendiendo su bendición a las numerosas participantes en la tradicional peregrinación al Santuario de Piekary Slaskie, en la Alta Silesia.