Papa.- Los regalos de los Reyes a León XIV: documentos de Isabel la Católica, mapas de América y productos asturianos

El Papa León XIV pronuncia un discurso durante su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y el Papa León XIV han intercambiado este sábado diversos regalos antes del encuentro celebrado en el Salón Gasparini del Palacio Real, una hora después de la llegada del Pontífice a Madrid.

Entre los regalos que los Reyes han entregado al Papa destacan una edición conmemorativa de 'De My Mano. Autógrafos de Isabel La Católica'; una reproducción facsímil de todos sus documentos y heterógrafos de la monarca y que se hallan en distintas instituciones, archivos y bibliotecas. La obra conmemora los 550 años de la proclamación del reinado de Isabel La Católica.

También ha regalado a León XIV mapas de América en los libros españoles de los Siglos XVI a XVIII, un estudio histórico-cartográfico centrado en la representación del continente americano dentro de las obras publicadas en España entre los siglos XVI y XVIII. Es una edición de 1991 del trabajo bibliográfico de Francisco Vindel de 1955.

Entre los regalos entregados por los Reyes, también ha habido una colección de monedas 'año Gaudí', fabricadas con motivo del centenario del fallecimiento de Gaudí y con las que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda rinde un homenaje al legado artístico-cultural del arquitecto catalán más universal y figura esencial del modernismo catalán. Se trata de tres monedas de 8 reales dedicadas a la Sagrada Familia, al Parque Güell y la Casa Milá.

Por último, Felipe VI y Letizia han entregado al Pontífice un lote de productos asturianos como homenaje que resume la riqueza y variedad agroalimentaria de Asturias.

Los regalos que León XIV ha entregado a los Reyes han sido un mosaico del Cristo Sol realizado por los mosaiquistas del Estudio del Mosaico Vaticano con la técnica del mosaico cortado. Es una interpretación de la una representación que se encuentra en la Necrópolis Vaticana, situada debajo de la Basílica de San Pedro.

La imagen se halla en la bóveda del llamado Mausoleo M., conocido también como 'Tumba de los Julios', y data de finales del siglo III después de Cristo. Representa a un joven, con rayos alrededor de la cabeza, conduciendo un carro solar.

La obra retoma la iconografía del Sol/Helios, reinterpretada desde una perspectiva cristiana como Cristo, "luz del mundo". Se trata de una de las representaciones más antiguas de la ascensión de Cristo en el arte occidental.

Robert Prevost también ha entregado a los Reyes de España una medalla conmemorativa del viaje apostólico a España. En el anverso figura, en el centro, el escudo del Papa León XIV con el lema, y, rodeándolo, la frase 'Leo XIV Pontifex Maximus'.

En el reverso, a la izquierda de la composición se sitúa la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, representada en postura maternal con el Niño, recordando la profunda devoción mariana del pueblo español y la protección de la madre en el camino de la Iglesia.

En el centro se presenta la imagen de la Sagrada Familia. En la parte inferior, un amplio diseño ondulado remite al mar, evocando la apertura y el encuentro entre los pueblos, y en particular las etapas insulares del viaje apostólico a las islas Canarias, Gran Canaria y Tenerife. Rodeando todo el conjunto, la inscripción 'Hispaniam Visit-VI-XII IVN.MMXXVI'.