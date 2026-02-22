El Papa renueva su llamamiento a la paz después de cuatro años de guerra en Ucrania: "Que callen las armas"

El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el balcón de la plaza de San Pedro. - Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha renovado su llamamiento a la paz con motivo del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, que se cumple este 24 de febrero. "Que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz", ha pedido el Pontífice.

"Han pasado ya cuatro años desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Mi corazón sigue la dramática situación que todos tenemos ante nuestros ojos. ¡Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible!", ha lamentado el Papa.

Así lo ha expresado tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde también ha insistido en que "toda guerra es una herida infligida a la familia humana: deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca generaciones".

Asimismo, ha invitado a todos los presentes a "unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos en el mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz".