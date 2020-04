El Papa reza por los "no saben cómo mantener a su familia" y están "tristes"

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

ROMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa se ha hecho eco una vez más de las consecuencias económicas y sociales que están provocando las disposiciones de cierre de todas las actividades no esenciales y ha pedido oraciones por las personas que están "tristes" porque "no saben cómo mantener a su familia".

"Hoy, en esta misa, rezamos por todos aquellos que sufren la tristeza, porque están solos o porque no saben qué futuro les espera o porque no pueden llevar adelante su familia porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo", ha señalado el pontífice.

Francisco que ha celebrado como todos los días una misa en la capilla de su residencia en Santa Marta, ha recordado a los que están solos o sin trabajo y no saben cómo mantener a su familia debido a las consecuencias de la pandemia. Y ha aseverado: "Tanta gente que sufre de tristeza. Recemos por ellos hoy".

En la homilía, el Papa ha comentado el Evangelio del día (Lc 24, 13-35) que relata el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús y como ellos reconocieron al Señor al partir el pan. "El cristianismo --ha dicho el Papa-- es un encuentro con Jesús, el cristiano es aquel que se deja encontrar por el Señor". Y ha añadido finalmente: "Lo que el núcleo del cristianismo es el encuentro con Jesús. Algunas personas se encuentran con Jesús sin darse cuenta. La vida de la gracia comienza cuando nos encontramos con Jesús".