El Papa visita el Santuario de Mentorella, lugar de oración de Juan Pablo II

El Papa León XIV ha visitado este martes 19 de agosto el Santuario de la Madonna delle Grazie en Mentorella, en la localidad de Guadagnolo di Capranica Prenestina, lugar de oración de Juan Pablo II.

Según informa 'Vatican News', después de rezar y visitar el Santuario, el Papa se ha reunido con los religiosos Resurreccionistas polacos, responsables de este espacio, y, posteriormente, ha regresado a Castel Gandolfo. También indica que se espera que esta noche el Pontífice regrese al Vaticano tras permanecer seis días en la residencia de verano.

El Santuario, enclavado entre escarpadas rocas, se encuentra en la vertiente oriental de los Montes Prenestinos, en la cima del monte Guadagnolo, el punto habitado más alto del Lacio (1.218 metros). Allí se encuentra el Monumento al Redentor, erigido a finales del siglo XIX por León XIII, dominando el panorama del valle del Tíber. Antiguas leyendas atribuyen la fundación del santuario a la época del emperador Constantino. Fue lugar de oración de San Benito, de quien aún se conserva la cueva que habitó, y de San Gregorio Magno.

En esta misma línea, varios Papas han visitado el Santuario, entre ellos San Juan Pablo II y el Papa Inocencio XIII. Wojtyla, primero como cardenal y luego como Papa, lo visitó en varias ocasiones, considerándolo un lugar de "especial devoción". De hecho, en recuerdo de su frecuente presencia en este lugar, existe un sendero dedicado a él.

La congregación de los Resurreccionistas fue fundada para llevar a cabo labores de apostolado entre los numerosos exiliados y refugiados polacos que llegaron a Francia tras el fracaso de la insurrección de 1830-1831 contra el dominio ruso. Actualmente, se dedica a la pastoral parroquial y educativa y tiene presencia internacional.