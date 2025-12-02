El Parlamento insta al Gobierno a garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha aprobado una moción del PP por la que insta al Gobierno a garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil.

De este modo, pide al Ejecutivo que garantice la gratuidad en el primer ciclo de la Educación Infantil y que esta medida sea financiada a partes iguales entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA).

Además, solicita que promueva y coordine la oferta de plazas suficientes y los diferentes modelos de financiación para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres. Asimismo, le exige que impulse medidas de carácter compensatorio en esta etapa para aquellos alumnos en situación de desventaja social, económica y cultural y que garantice que ningún niño por razones socioeconómicas vea impedido su acceso a esta etapa educativa.

Por último, le pide que asegure la escolarización y el apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas específicas.

MEDIDAS FISCALES FAVORABLES AL MUNDO RURAL

La Comisión también ha aprobado una moción del PP que solicita al Gobierno favorecer la rentabilidad y la competitividad de las actividades económicas en el mundo rural mediante la incorporación de medidas fiscales que discrimine favorablemente a este ámbito con 20 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones. Con esto, pretende fomentar la incorporación de jóvenes y mejorar la percepción socioeconómica del entorno rural.

La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso también insta al Ejecutivo impulsar medidas que promuevan la innovación del tejido productivo agroalimentario y faciliten la adaptación de los municipios rurales y de las empresas a las exigencias normativas en materia de seguridad alimentaria, automatización de procesos y preservación del medioambiente.

Al margen de ello, solicita al Gobierno que convoque en el plazo máximo de tres meses una Conferencia Sectorial Monográfica que evalúe los avances en materia de relevo generacional y concrete el catálogo de medidas comprometido por el propio Ejecutivo en julio de 2024 para afianzar la presencia de jóvenes en el sector agroalimentario.

En este sentido, también solicita que se debata en el seno de esta Conferencia la posición de España frente a la Estrategia de relevo generacional en la agricultura presentada recientemente por la Unión Europea, en los cinco ámbitos de actuación prioritarios: acceso a la tierra, financiación, capacidades, un buen nivel de vida en las zonas rurales y apoyo a la sucesión.