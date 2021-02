El Partido Feminista no acude a la concentración contra la Ley Trans por las amenazas de agresiones y escrache

El Instituto de Política Social, que también denuncia amenazas, advierte de que la futura norma es un "atropello" contra las mujeres

El Partido Feminista de España se ha caído de la convocatoria que había realizado, junto con el Instituto de Política Social, para manifestar su oposición a la Ley Trans del Ministerio de Igualdad, al tiempo que han denunciado recibir amenazas de agresiones y escraches en las últimas horas.

Tal y como ha explicado a Europa Press la presienta de la formación, Lidia Falcón, ha sido la comisión política del partido la que, por mayoría, ha valorado no asistir a esta concentración después de que sus cuentas en redes sociales se hayan visto "asediadas" con "amenazadas de todo tipo".

"Amenazas de agresiones y amenazas de venir a hacer un escrache", ha señalado Falcón. "Yo no he tenido inconveniente de aceptar el consejo de las compañeras, pero quiero que quede claro que no he dejado de ir por miedo", ha apuntado la presidenta.

La 'número uno' del Partido Feminista ha denunciado la falta de "formación política" en la sociedad actual. Una sociedad que, según ha señalado, "insulta en las redes sociales" cada vez que "alguien hace algo que no les gusta". Esta actitud, ha indicado, es una "herencia del fascismo".

Las mismas amenazas señaladas por Falcón son las que ha denunciado también el presidente del Instituto de Política Social (IPS), Pablo Hertfelder, que ha sido el único representante de esta convocatoria ante las puertas del Congreso para denunciar la Ley Trans.

En un principio, la Confluencia Movimiento Feminista también estaba incluida en esta acción, pero este lunes se caía de la convocatoria tras alegar que no comparte los postulados del IPS, una entidad que trabaja por la promoción de la familia, de las políticas sociales y que se ha movilizado en contra del aborto y a favor de la libertad religiosa.

Hertfelder cree que las amenazas sufridas tanto por Falcón como por él mismo vienen desde "grupos ultras" que, finalmente no han realizado ningún escrache porque, ha indicado, "saben que delante del Congreso no pueden cometer este tipo de delitos" y porque saben que el IPS tomaría "las medidas pertinentes denunciándolo.

De hecho, ha indicado ante los medios que la entidad "va a tomar las medidas necesarias" frente a lo que ha denominado como una "campaña bochornosa" que han sufrido durante "48 horas", de "infundios, calumnias y difamaciones" por parte de "la extrema izquierda". En este sentido, ha apuntado que han recibido "más de 70 llamadas" en este sentido, que han sido denunciadas a la Policía.

En cuanto a la Ley Trans, Hertfelder ha denunciado que se tarta de un "atropello" contra los derechos de la mujer y, aunque ha reconocido que tienen diferencias con el movimiento feminista, ha apuntado que la entidad que preside está a favor de todos los derechos logrados en 50 años de lucha.

"Pero tenemos que matizar que ser mujer es también ser madre y creemos que esta ley trans también afecta a los hombres", ha declarado. "Ya hemos denunciado públicamente que se pretende arremeter contra el poder de los padres en el tema de la decisión de sus hijos, porque consideramos que a los 16 no están capacitados para tomar una decisión tan fundamental como es la de un cambio de identidad sexual", ha declarado.

En su intervención ha anunciado acciones legales si se materializa la norma y ha insistido en que la entidad "va a seguir en esta lucha" y, por tanto, "va a seguir manteniendo relaciones con aquellos movimientos, de izquierda o de derecha, que defiendan los mismos valores" que ellos. "En este caso, los derechos de los niños y de las mujeres".

En este sentido, ha mostrado su intención de reunirse también con los grupos parlamentarios. En su intervención ha mencionado a PP, Vox y Ciudadanos y no ha descartado un encuentro con el PSOE ya que, según ha explicado, "en esta batalla, con Carmen Calvo estamos de acuerdo". "Ha sido acertada al decir que esta ley es agresiva y sin consenso", ha concluido.