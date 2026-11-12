La patronal veterinaria entrega 527.825 firmas para reclamar la derogación del decreto de medicamentos veterinarios. - CEVE

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha presentado este jueves ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Madrid 527.825 firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar el real decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

La patronal reclama la derogación completa de esta norma al considerar que su aplicación genera inseguridad jurídica y perjudica la actividad del sector. Asimismo, exige una nueva regulación consensuada que respete el criterio clínico y las competencias de los veterinarios y les permita prescribir y dispensar medicamentos directamente en sus consultas.

A juicio de la organización, esta reforma es necesaria para garantizar la salud pública. CEVE ha señalado que, tras la entrega de las firmas, queda pendiente su validación censal para avanzar en la tramitación de la iniciativa.

La comisión promotora de la ILP --formada por el presidente de CEVE, Sebastià Rotger, y los vicepresidentes José Ramón García y Mari Paz Castellano-- ha agradecido la implicación de las organizaciones, los colegios profesionales y los veterinarios de toda España que han participado en la recogida de firmas.

Según Rotger, este "espectacular éxito" devolverá el debate sobre la regulación de los medicamentos veterinarios al Congreso de los Diputados, donde la organización espera que el decreto "sea derogado y que se legisle una nueva norma".

"Han sido meses muy duros, de mucho trabajo. Es un éxito de todo un sector harto, cansado y unido ante una ley que no tiene ningún sentido y que va contra la corriente mayoritaria vigente en la Unión Europea. Vamos a exigir al nuevo Gobierno que surja de las urnas, ahora aún con más fuerza, que se respete nuestro criterio clínico y no nos dejen con las manos atadas", ha señalado.