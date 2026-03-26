La patronal veterinaria pide una normativa del medicamento veterinario "acorde" con la UE. - CEVE

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha pedido este miércoles ante la Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados una normativa del medicamento veterinario "acorde con el mercado único europeo".

Lo ha hecho casi dos meses después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentario (MAPA) anunciara que modificará el Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Esta normativa ha suscitado protestas durante todo 2025 por parte del sector, que ha reclamado en sucesivas concentraciones una normativa adaptada al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinario "y a la realidad sanitaria del sector".

En este sentido, la asesora de CEVE Delia Saleno ha señalado que la legislación "restrictiva" que se "intenta imponer desde los despachos desconectados de la realidad clínica no va a conducir al control del uso de los medicamentos, sino a florecer todo un mercado oculto". "Cuando la normativa no se construye con el conocimiento del terreno, corre el riesgo de ser técnicamente correcta pero operativamente inviable", ha advertido.

Al margen de ello, la patronal veterinaria ha trasladado a la Cámara Baja la necesidad de una reforma integral del marco normativo que reconozca "de forma efectiva" la actividad sanitaria veterinaria, corrija la inseguridad jurídica del sector y sitúe a la veterinaria "en el lugar que le corresponde" dentro de las políticas públicas de salud.

"El veterinario clínico no pide privilegios. Pide coherencia. Coherencia entre la importancia social del animal de compañía y el reconocimiento de quien cuida de su salud. Coherencia entre la evidencia científica del enfoque One Health y las políticas públicas. Coherencia entre la regulación y la realidad asistencial", ha recalcado Saleno.

Además de sus demandas en cuanto al medicamento veterinario, CEVE ha reclamado la integración del sector como parte natural del Sistema Nacional de Salud; un IVA superreducido para los servicios y medicamentos veterinarios; la eliminación de cargas burocráticas "innecesarias y duplicadas"; y aportaciones presupuestarias públicas para las herramientas de control epidemiológico, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Asimismo, ha abogado por la integración transversal real del enfoque One Health; el desarrollo de especialidades veterinarias con titulación oficial; la reforma legal eficaz frente al intrusismo profesional; la norma reguladora de la actividad sanitaria veterinaria adscrita íntegramente al ámbito competencial del Ministerio de Sanidad; y la revisión profunda de la actuación de la Organización Colegial Veterinaria.