La PDLI aplaude que el Congreso vaya a tramitar la despenalización de injurias al Rey, a la religión y el enaltecimiento

Publicado 24/10/2018 17:04:57 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera "un primer paso muy importante" que el Congreso de los Diputados haya aprobado tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos para modificar el Código Penal y revisar o derogar delitos como las injurias a la Corona, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo.

En un comunicado, la plataforma ha insistido en que, "con los límites a la libertad de expresión del Código Penal vigente, España incumple acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos". "Es una gran noticia que se aborde su reforma", ha subrayado.

La PDLI ha recordado los casos de artistas y activistas "perseguidos" por los delitos que se pretenden reformar, como Valtonyc, Strawberry, La Insurgencia, los titiriteros de Madrid, Willy Toledo o el grupo vegano anticapitalista.

"La ONU ha dejado claro cómo deben establecerse los límites a la libertad de expresión: el delito de enaltecimiento del terrorismo debe interpretarse de la forma más restringida posible a fin de evitar la persecución de discursos extremos, provocadores e incluso ofensivos o de mal gusto, pero en definitiva desvinculados de toda actividad terrorista tanto en su intención como en sus efectos", ha indicado.

Desde su punto de vista, "lo mismo sucede, y con mayor motivo", respecto a otros tipos penales como el de la humillación de víctimas, "cuya redacción ambigua y amplia es incompatible con los principios del Estado de Derecho y acaba dando lugar a la persecución penal de quienes se salen de los cauces de lo políticamente correcto".

En relación con el delito de injurias a la Corona, considera que el Tribunal de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia "muy clara y sólida", estableciendo que los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes (incluida la Corona), sino "más bien al contrario, permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por tratarse de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia".

Sobre las ofensas a sentimientos religiosos, la PDLI ha afirmado que, según el marco jurídico internacional que obliga a España, "no existe el derecho a no ser ofendido". "España, vulnerando tales compromisos, mantiene en su Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 524, algo que es impropio no sólo de un estado aconfesional, sino también de un estado democrático que tiene en el pluralismo uno de sus valores fundamentales", ha remachado.

Finalmente, en lo que a libertad de expresión se refiere, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha defendido que "la libertad es la regla y los límites son la excepción".