El peligro de incendios continúa muy alto o extremo en amplias zonas de la Península menos en zonas del norte y Baleares

Un helicóptero suelta agua sobre el fuego - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peligro de incendios es bajo o moderado en la mayor parte de Galicia, comunidades cantábricas, nordeste peninsular y Baleares, aunque continúa en niveles muy altos o extremos en amplias zonas del resto de la Península.

Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su cuenta de 'X', donde ha pedido, un día más, extremar las precauciones ante el riesgo de incendios forestales.

Aunque las temperaturas han descendido y la situación de humedad este miércoles facilitó la extinción de los incendios, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, advertía ayer en el Senado de que la situación "todavía es complicada".

Según la predicción de la AEMET, este miércoles y jueves las condiciones van a ser "claramente más favorables" en cuanto a temperatura y humedad relativa en todas las zonas de los grandes incendios.

"No tenemos que bajar la guardia en ningún momento porque el viento va a ser más intenso. Por lo tanto, favorable la humedad, favorable la temperatura y desfavorable en cuanto al viento", apuntó ayer la directora general de Protección Civil, Virgina Barcones.

Sin embargo, Barcones avisó de que a partir del viernes las condiciones meteorológicas van a comenzar a "no ser tan favorables de forma progresiva".