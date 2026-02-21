Los pensionistas de Baleares saldrán este sábado a las calles de Palma para protestar por la caída del 'escudo social'

Pensionistas durante una concentración contra la paralización de la subida de las pensiones en 2026, a 29 de enero de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). La concentración ha sido convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. - H.Bilbao - Europa Press

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de la Vivienda de Palma han convocado este sábado una concentración para protestar por la caída del 'escudo social'.

La movilización tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza del Olivar de Palma. De cara al lunes está prevista otra protesta en Ciutadella.

El objetivo de la concentración, según han explicado sus organizadores, es pedir al Gobierno la aprobación de las medidas anunciadas en el 'escudo social' que fue tumbado en el Congreso de los Diputados, entre las que se encuentra la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios, cortes de agua y luz para personas vulnerables.

El texto, que decayó con los votos en contra del PP, Vox y Junts, también incluía la prórroga de la extensión del bono social eléctrico, la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o los incentivos y ayudas fiscales para personas afectadas por catástrofes naturales como la dana de Valencia.

"Todo se tendría de haber mantenido, ya que la prioridad de todo gobernante político tiene que ser la protección de la gente más desfavorecida", ha señalado el portavoz de la Coordinadora, Pep Juárez.