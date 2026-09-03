El periodo entre enero y agosto de 2026 en la Península es el más cálido de toda la serie histórica

Archivo - Vista del pantano de Sau, a 22 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodo que va desde enero a agosto de 2026 es el más cálido de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que comenzó en 1961, según ha señalado este jueves el propio organismo estatal a través de un mensaje en 'X'. Para AEMET, esta es una "señal inequívoca" de que el calentamiento se acelera en el país.

"En el conjunto de la España peninsular el período enero-agosto de 2026 es también el más cálido de la serie histórica, con una clara diferencia respecto a sus inmediatos seguidores, que son los cuatro años previos. Señal inequívoca de que, en España, el calentamiento se acelera", ha explicado.

El viernes pasado, AEMET avanzó que el verano meteorológico de 2026 sería "prácticamente seguro" el más cálido en la España peninsular desde que hay registros, es decir, desde 1961, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal.