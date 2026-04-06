El Perro de Agua Español vuelve a ser la raza española más demandada en España, según la RSCE. - RSCE

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Perro de Agua Español ha vuelto a ser la raza de perro española más demandada por los hogares españoles, según la última actualización del Libro de Orígenes Español (LOE) y el Registro de Razas Caninas (RRC) de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), publicada este lunes. A continuación, figuran el Mastín Español, el Presa Canario, el Perro de Pastor Catalán y el Ratonero Bodeguero Andaluz.

"Estas preferencias ponen de relieve la importancia de preservar y poner en valor las razas caninas españolas, en un contexto en el que gran parte de las autóctonas están en situación de vulnerabilidad. Apostar por razas nacionales no solo implica elegir un compañero con un carácter previsible y unas actitudes bien definidas, sino también contribuir a la defensa del patrimonio canino español a través de la cría responsable", ha señalado el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.

Para la organización, estas preferencias evidencian la búsqueda "cada vez más clara" de perros con una personalidad definida, equilibrados, fieles y capaces de adaptarse a distintos estilos de vida. En este sentido, indica que el Perro de Agua Español, el Mastín Español o el Presa Canario responden bien a esa idea de perro "versátil, fiable y con identidad propia, muy valorado tanto en entornos rurales como en hogares que priorizan la estabilidad de carácter y el fuerte vínculo con la familia".

A su vez, señala que la irrupción del Ratonero Bodeguero Andaluz en el top cinco muestra que un perro de tamaño pequeño sigue teniendo espacio cuando va acompañado de temperamento, inteligencia y capacidad de adaptación. "Frente a razas más corpulentas o de mayor presencia, el Bodeguero se cuela entre las más buscadas por su energía, su sociabilidad y su facilidad para integrarse en la vida doméstica sin perder personalidad", explica.