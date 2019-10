Los perros guías pasean este sábado por Madrid para reivindicar sus derechos de acceder a lugares públicos

Publicado 19/10/2019 8:43:58 CET

Invidentes pasean con sus perros guías. - ONCE - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los perros guía pasearán por la capital para reivindicar, un año más, los derechos de sus usuarios a acceder con normalidad acompañados por los animales a todos los lugares y servicios, públicos o de uso público.

Según ha informado ONCE en un comunicado, la Asociación de Usuarios y Amigos del Perro Guía de Madrid se suma a la labor de concienciación y sensibilización sobre aspectos que pueden frenar la autonomía personal de las personas con discapacidad visual, en el marco también del Día Internacional del Bastón Blanco.

Por ello, este sábado usuarios y familias educadoras de cachorros --que asistirán acompañadas de futuros perros guía-- recordarán la labor que desempeñan estos animales en la vida de las personas ciegas para mejorar su movilidad y autonomía.

El recorrido comenzará a las 11 horas desde la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid y transcurrirá por las calles Prim, Paseo de Recoletos, Cibeles, Alcalá, Montera, Fuencarral y Augusto Figueroa, para volver al punto de partida, alrededor de las 12 horas.

Tras él, en el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE tendrá lugar el acto de reconocimiento a perros fallecidos, jubilados o que cumplen 10 años en 2019. Además, se procederá a la lectura del manifiesto y se realizará una mención especial a los trabajadores de la Fundación ONCE del Perro Guía.

A los actos acudirán el delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Madrid, Teresa Rodríguez, la directora gerente de la Fundación ONCE del Perro Guía, María Jesús Varela, y el gobernador del Club de Leones en Madrid, Miguel Ángel Fernández.