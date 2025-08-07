Pilotos convocan huelga desde el 20 de agosto en Pegasus Aviación, empresa de servicios aéreos de emergencia

Un helicóptero tira agua sobre el fuego para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) ha formalizado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 20 de agosto a las 00:00 para pilotos y copilotos en Pegasus Aviación SAU, empresa que se dedica a dar servicios aéreos de emergencia con helicópteros.

En concreto, exigen mejoras urgentes para garantizar la conciliación familiar, la salud mental y la seguridad de los vuelos "en un contexto donde la empresa ha obtenido nuevos contratos en mayo y junio de 2025, pero no ha repercutido en beneficios para la plantilla".

El sindicato denuncia falta de conciliación laboral y familiar y pérdida de poder adquisitivo, con incrementos salariales "insuficientes" desde 2018 "pese a los nuevos contratos adjudicados a la empresa. En este sentido, critica que la falta de un calendario anual inmutable de días libres, así como el hecho de que se realicen modificaciones "habituales" en las programaciones.

A su vez, reprocha a la empresa su negativa a reconocer retribuciones variables y por experiencia y hablar sobre los fallos en el cumplimiento de acuerdos vigentes por parte del departamento de operaciones.

Por otro lado, el sindicato pone el foco sobre la fatiga y la salud mental de los colectivos de pilotos y copilotos y protesta por la carga administrativa "excesiva" con la que tienen que lidiar, los alejamientos "lejanos" a las bases y las rutas "innecesariamente" largas, cosas que añaden "horas extra" al desplazamiento y "reducen" los días se descanso. "Se suma la ausencia de desconexión digital durante periodos de reposo, con llamadas y mensajes constantes", lamenta.

Por último, alerta también sobre el impacto acumulativo en la salud mental de los pilotos, lo que a su juicio podría comprometer la seguridad en servicios esenciales como búsqueda y rescate, extinción de incendios, transporte sanitario y emergencias.

Ante esto, el sindicato pide que la empresa proporciones un 'planning' anual de días libres inalterable para facilitar la conciliación y que garantice notificaciones previas de cambios operativos y hacerlos voluntarios, equiparando condiciones entre colectivos.

Además, exige que lleve a cabo ajustes en los incrementos para recuperar el poder adquisitivo que reflejen las mayores asignaciones de los nuevos contratos con administraciones públicas, así como que implemente la desconexión digital efectiva, ofrezca alojamientos cercanos y dignos a las bases y reduzca la carga administrativa para mitigar la fatiga y el descontento.

"La huelga no es solo una medida de presión, sino una llamada de atención urgente para preservar la dignidad del sector y la seguridad de los servicios esenciales. Exigimos la intervención de las autoridades laborales y políticas, incluyendo el Ministerio de Transición Ecológica, para frenar esta deriva", ha afirmado el secretario general del SLTA, Esteban Sánchez.