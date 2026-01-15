El Plan Complementario en Biodiversidad moviliza 66 millones y genera 195 publicaciones científicas y 250 contrataciones

Gobierno y siete CCAA clausuran el Plan Complementario de I+D+I en Biodiversidad que ha movilizado 66 millones de euros - MICIU

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y siete comunidades autónomas han clausurado este jueves el Plan Complementario de I+D+I en Biodiversidad, que ha movilizado más de 66 millones de euros, de los cuales 36 millones proceden del Ministerio.

En el Plan Complementario de Biodiversidad han participado más de 600 investigadores y tecnólogos de 18 entidades y 3 empresas y se han contratado a 250 personas que han desarrollado 95 proyectos en las seis líneas de actuación, según ha informado el Ministerio.

Se han generado 195 publicaciones científicas, tres portales de datos abiertos y 15 acuerdos de transferencia tecnológica y asistencia técnica a empresas, administraciones públicas y organismos internacionales como la ONU o la Agencia Espacial Europea.

El Plan Complementario de Biodiversidad es un programa cogobernado y cofinanciado entre el Ministerio y Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y País Vasco, que ha generado una red de investigación, innovación y transferencia de conocimiento centrada en la monitorización y seguimiento de la biodiversidad, el inventario de los servicios ecosistémicos, y la evaluación del impacto del cambio global en los ecosistemas, que ha integrado enfoques multidisciplinares, desarrollado tecnologías innovadoras y facilitado su acceso y uso eficiente mediante acciones de formación y divulgación.

En el marco del proyecto se ha desarrollado la tecnología necesaria para obtener y gestionar información sobre biodiversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos, mediante la captura de datos con sensores embarcados en vehículos no tripulados, así como un Centro de recepción y procesado de los datos capturados por las plataformas.

Los datos generados, de acceso abierto para investigadores y administraciones públicas, serán de gran utilidad en programas de monitorización y vigilancia ambiental, evaluación de impactos ambientales o soporte en la gestión de incendios forestales, entre otros.

Además, se han creado algoritmos de detección adaptados a las necesidades específicas de usuarios de servicios públicos y centros de investigación, tales como el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía o el Instituto Geográfico de Aragón.

La creación de una Red de Centros de Biodiversidad ha supuesto un hito estratégico para el estudio y la gestión de la biodiversidad, al integrar iniciativas autonómicas en infraestructuras científicas coordinadas, complementarias y de alto valor añadido.

Esta red ha desarrollado programas conjuntos de investigación, divulgación y transferencia de conocimiento, permitiendo abordar de forma integrada el seguimiento de la biodiversidad, el inventario y la valoración de los servicios ecosistémicos y la evaluación del impacto de las presiones asociadas al cambio global en una amplia diversidad de ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos.

Concebida con vocación de permanencia, la red, dotada con equipamiento puntero y personal técnico especializado, refuerza las capacidades regionales, mejora la competitividad científica y facilita la colaboración entre la comunidad científica, las administraciones públicas y el sector empresarial, alineando ciencia y políticas públicas para dar respuesta a retos clave como el cambio climático, el impacto antropogénico sobre el medio natural, las especies invasoras, las enfermedades emergentes y la conservación ecosistemas clave, especies icónicas y endemismos.

Por último, se ha impulsado el desarrollo y adopción de la plataforma de inteligencia artificial aplicada a estudios de sostenibilidad medioambiental y biodiversidad, ARIES (ARtificial Intelligence for Environment & Sustainability), mediante el lanzamiento del prototipo de software de código abierto K.Lab y la oferta de cursos de e-learning.