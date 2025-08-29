Planas cree que el PP muestra "confianza en el Gobierno" con la convocatoria de ministros en el Senado por los incendios

Lamenta que "en sólo dos semanas han ardido más hectáreas que en todo el 2022, considerado hasta ahora el peor desde el año 1994"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que si el Partido Popular ha convocado "tan pronto" a los ministros en el Senado por los incendios "es una muestra de confianza en el Gobierno", de confianza en lo que han hecho "desde junio del año 2018.

"Cuando tuve conocimiento de esta petición de comparecencia me quedé un poco sorprendido porque creo, sinceramente, que continúa siendo este un momento necesario, no sólo de trabajo, sino de prioridad, en la extinción de los incendios, sobre todo estando ellos en actividad", ha señalado este viernes Planas durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Cámara Alta.

Planas ha defendido que "sólo en el momento en el que estén extinguidos" los incendios podrán hacer "una valoración exacta y rigurosa de los mismos" ya que, en sus palabras, "en estos momentos la prioridad es proteger personas, proteger bienes".

"Estamos en una emergencia climática cierta y, por ellos, el presidente del Gobierno ha tenido una excelente iniciativa de lanzar, y espero que todos los partidos respondan positivamente a ello, en relación con el Pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática", ha manifestado.

El ministro ha lamentado que el año 2025 "marcará una cifra récord" de hectáreas quemadas en la historia reciente de España ya que, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se sitúan en una cifra superior a las 360.000 hectáreas.

"Es, sin duda, el peor año en materia de incendios desde que existen registros comparables. En solo dos semanas han ardido más que en todo el año 2022, considerado hasta ahora el peor desde el año 1994", ha asegurado.

UN DESPLIEGUE "QUE JAMÁS SE HA EFECTUADO EN LA HISTORIA DE ESPAÑA"

Planas ha puesto en valor el "despliegue que jamás se ha efectuado en la historia de España" para combatir los incendios forestales que afectan este verano al país, "en una situación que es absolutamente extraordinaria".

En este momento, según ha recordado, el despliegue existente del Gobierno es, por parte de la UME, en ataque directo 1.400 militares desplegados; más de 2.000 militares más en tareas de apoyo y de relevo; 450 medios, todo ello por parte del Ministerio de Defensa; Por parte del Ministerio de Transición Ecológica, 640 bomberos forestales, 56 medios aéreos, incluidos los del Grupo 43, y 7 autobombas en apoyo de las comunidades autónomas.

Además, ha detallado el despliegue en materia de Protección Civil "realmente muy importante" por parte del Ministerio del Interior: Más de 5.000 guardia civiles, 350 policías nacionales y 200 agentes de Protección Civil.

Al igual que los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Sara Aagesen durante su comparecencia en el Senado, Planas ha incidido en que las comunidades autónomas, en términos constitucionales, "son responsables de la prevención y extinción de los incendios".

PLANAS, "SORPRENDIDO" POR LAS PROPUESTAS DEL PP CONTRA INCENDIOS

El ministro se ha mostrado "sorprendido" por las medidas presentadas por el Partido Popular contra incendios tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Pacto de Estado.

"Las propuestas, algunas ya sabemos que están en vigor. Hay una de ellas que se pide el aumento del adelanto de las ayudas y de los pagos a agricultores y ganaderos hasta el 80%. Sinceramente pienso que no es de mala fe, por su parte, el pedirlo. Creo sinceramente que no es mala fe, es simplemente pura ignorancia. El 16 de julio se aprobó ya ese incremento en Bruselas", ha reprochado.

Por lo tanto, Planas ha puntualizado que le parece "un poco sorprendente" pedir aquello que se ha aprobado. "Pero, en fin, cada uno va a lo que va. Nosotros vamos a que agricultores y ganaderos tengan el mejor apoyo posible".

El ministro ha alertado de que los incendios forestales de este verano no son "un fenómeno aislado". "Esto no es un problema de calor, ni un problema solo de pluviometría. Es un problema de cambio climático, de emergencia climática y negar la realidad no sirve de nada. En esa situación tenemos que tener la altura de miras, de tener una capacidad de Pacto de Estado", ha zanjado.