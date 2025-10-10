La plataforma de Mayor Oreja apoya a Ayuso y denuncia la "estigmatización" de los médicos objetores al aborto

Archivo - El presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, en una fotografía de archivo. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma NEOS, impulsada por el exministro Jaime Mayor Oreja, ha denunciado la "estigmatización" de los médicos objetores de conciencia y ha respaldado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "frente al totalitarismo del Gobierno".

"La Fundación NEOS manifiesta su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su defensa de la libertad de conciencia frente a las presiones de este Gobierno totalitario para crear registros de médicos objetores. Compartimos plenamente, por tanto, su posición sobre que no deben existir 'listas negras' que estigmaticen a los profesionales sanitarios que se niegan a participar en abortos", ha subrayado NEOS en un comunicado.

Según ha señalado la plataforma, la objeción de conciencia es un derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución --que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y el derecho a no declarar sobre la misma--. Por ello, denuncia que con el "señalamiento" de los médicos objetores, "además de marcar a quienes mantienen su juramento hipocrático y la obligación moral de defender la vida", se "ataca a quienes ejercen su derecho constitucional".

"Registrar o vigilar a los objetores supone una vulneración grave de las libertades fundamentales y una deriva autoritaria incompatible con el Estado de Derecho", ha criticado.

También ha alertado del "riesgo de identificar las fronteras morales de lo que está bien y lo que está mal con las leyes vigentes" en lo que consideran "una deriva del llamado positivismo jurídico".

Así, precisan que "la Historia ofrece numerosos ejemplos de leyes, aprobadas conforme a los procedimientos establecidos, que ampararon graves injusticias y dieron lugar a algunos de los capítulos más oscuros".