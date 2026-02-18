PNV acusa al Gobierno de tener una "obsesión-confusión con lo público y lo privado" por su plan para FP

Milagros Tolon en una foto de archivo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV, Joseba Andoni Aguirretxea, ha acusado al Gobierno de tener "un obsesión-confusión con lo público y lo privado" por su plan para limitar la apertura de centros privados de Formación Profesional y le ha advertido de que no contará con el apoyo de su partido. Ante estas acusaciones la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado que el objetivo de su departamento es "garantizar la excelencia" del sistema.

"Nuestro sistema de FP es un modelo ejemplar y no tenemos problema alguno con lo público y con lo concertado", ha argumentado Aguirretxea en una pregunta en la sesión de control al Gobierno en alusión al anuncio realizado por Pedro Sánchez de aprobar un decreto que afectaría a la futura apertura de centros de Formación Profesional.

El diputado del PNV ha explicado que Euskadi dispone actualmente de una red de 184 centros que imparten, de los cuales el 57% del alumnado asiste a modalidad presencial en la red pública, el 42% en la concertado y "tan solo el 1% en la privada" y ha pedido diferenciar entre la oferta formativa concertada y la privada.

En este contexto, el dirigente del PNV ha acusado al Gobierno de tener una "obsesión-confusión con lo público y lo privado" y ha recordado las discrepancias de su partido con el plan del Gobierno para frenar las universidades privadas. "En Euskadi no gobierna Ayuso y la realidad política de Madrid, por suerte, no es la de nuestro país", ha añadido el dirigente vasco.

"Por ello", ha sentenciado el diputado del PNV, "no cuente con nosotros", y ha recomendado a Tolón que no adquiera "la mala costumbre de gobernar con decretos porque, no siempre salen bien". "Con nosotros el diálogo funciona bastante mejor que el choque", ha añadido.

Por su parte, la ministra ha reconocido el sistema de formación profesional vasco como "referente", ha expresado la intención de su ministerio de "seguir colaborando" con el Gobierno vasco y el respeto del ejecutivo a las competencias de las comunidades autónomas.

La titular de Educación ha recordado la inversión del Gobierno para el impulso de la Formación Profesional y ha mencionado los siete centros de excelencia que existen en la comunidad vasca. Ha defendido, no obstante, el anuncio realizado por el presidente del Gobierno que, según ha asegurado, "ya fue adelantado en la Conferencia de Presidentes del mes de junio". "Lo que queremos es garantizar que los centros privados de FP ofrecen garantías para los chavales y tengan una buena inserción laboral", ha concluido Tolón.